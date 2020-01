Rechter doet nog geen uitspraak in kort geding omstreden vereniging OFC Oostzaan

OOSTZAAN - Mag voetbalclub OFC Oostzaan open blijven of niet? De gemeente Zaanstreek en de voetbalclub stonden vandaag tegenover elkaar in de rechtzaal om antwoord te krijgen op die vraag, alleen besloot de rechter dat dit wordt uitgesteld.

Vorige week vrijdag sloot burgemeester Rob Meerhof per direct het sportcomplex van voetbalclub OFC aan de Twiskeweg, omdat volgens hem de openbare orde in gevaar zou zijn. Bezoekers van de voetbalclub OFC zouden zich niet meer veilig voelen.

De rechter maakte toen in een kort geding een einde aan de sluiting. Dit tot ongenoegen van de gemeente. Volgens de gemeente lag de zaak in principe bij de bestuursrechter en niet bij de civiele rechter waarop nog een kort geding volgde. De gemeente benadrukte vandaag nogmaals te vrezen voor de veiligheid als de voetbalclub open blijft. De informatie waarop de gemeente dit baseert kon alleen 'niet gedeeld worden.' Gepantserde auto De advocaat van de voetbalclub noemt sluiting een 'paardenmiddel' en aanteigingen zoals bezoek van voorzitter Marwan K. in een gepantserde auto met bodyguards onzin. De bodyguards zouden de zoon en een vriend van K. zijn geweest. Een gepantserde auto zou veel meer wegen dan dat de betreffende auto doet. De bestuursrechter besloot vandaag in de rechtbank in Haarlem nog geen uitspraak te doen over eventuele sluiting. Wel wordt er vóór het weekend uitspraak gedaan zodat er al dan niet gevoetbald kan worden.

Schietincident Burgemeerster Rob Meerhof zei eerder al tegen NH Nieuws dat in de gemeente "met name de laatste tijd verbindingen werden gelegd tussen een aantal gebeurtenissen. Denk aan het neerleggen van handgranaten en een schietincident". Hij benadrukte dat dit nog niet hard te maken is en dat de politie daar momenteel onderzoek naar doet.

Bekijk hieronder een video die NH Nieuws eerder maakte over de sluiting van de club. Tekst loopt door na de video.

Vragen Al sinds 2016 bestaan er vragen over de geldstromen naar de kas van OFC. Die onduidelijkheid was voor de FIOD reden genoeg voor een inval bij de club. Er werden papieren en harddrugs in beslag genomen. De twijfels spitsten zich vooral toe op de rol van de voorzitter Marwan K. die de club zou gebruiken om crimineel geld wit te wassen. Deze verdenkingen zijn nooit bewezen.