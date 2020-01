Onderzoeksraad publiceert alsnog 'weggemoffeld' Turkish Airlines-rapport

De Onderzoekraad voor Veiligheid (OVV) heeft vanmiddag alsnog een publicatie toegevoegd aan het eindrapport van Turkish Airlines-crash van 2009. In een artikel van The New York Times krijgt de OVV er van langs voor het 'wegmoffelen' van een deelonderzoek naar de menselijke factoren die mee hebben kunnen spelen bij de crash.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

In een tweet laat de OVV weten het onderzoek van professor Sidney Dekker alsnog te hebben gepubliceerd op haar website, "omdat afgelopen dagen vragen zijn gerezen over de deelstudie."

Het rapport van luchtvaartdeskundige Dekker dat speciaal werd gemaakt voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid, was in eerste instantie niet openbaar gemaakt. Dekker zei tegen The New York Times dat Boeing wilde voorkomen dat tekortkomingen in het vliegtuigontwerp in de schijnwerpers kwamen.

Volgens Dekker hebben Boeing en de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten ervoor gezorgd dat de schuld voornamelijk bij de piloten is terechtgekomen, terwijl in zijn rapport de nadruk wordt gelegd op ontwerpfouten van Boeing.

Voormalig Onderzoeksraad voor Veiligheid-voorzitter Pieter van Vollenhoven ontkent bij de NOS dat het rapport van de crash van het Turkish Airlines-toestel is aangepast.