Medewerkers casino na vondst handgranaat-stressbal: "We moeten er nog steeds om lachen"

HAARLEM- Gisteren werd bij casino en speelhal Circus Zandvoort een 'handgranaat' voor de deur gevonden. Niet veel later bleek het om een stressbal te gaan. Een dag na het voorval kan het personeel gelukkig lachen na de bijzondere vondst.

De stressbal werd maandag aan het eind van de middag gevonden voor de deur van de speelhal. De politie werd door een onbekende gealarmeerd, waarna de straat bij het Gasthuisplein werd afgezet.

Toen de medewerkers van Circus Zandvoort aan de politie vroegen wat er aan de hand was, kwamen ze er al gauw achter dat het om een misverstand ging. De granaat is van rubber en verkrijgbaar in de speelhal.