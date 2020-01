Amsterdam en 't Gooi hotspots voor autokrakers: bekijk hier of jouw auto nog veilig is

NOORD-HOLLAND - 't Gooi wordt naast Amsterdam steeds meer een hotspot voor autokrakers. Dat blijkt uit cijfers van de politie over het afgelopen jaar. Het hoge aantal Gooise auto-inbraken en de forse toename daarvan is opvallend. In de rest van Noord-Holland valt het aantal auto-inbraken relatief mee.

Verreweg de meeste auto's worden nog steeds opengebroken in Amsterdam. Zowel absoluut als relatief staat de hoofdstad bovenaan.

Het afgelopen jaar werden er in Amsterdam 6.376 auto's opengebroken, 7,4 auto's per duizend inwoners. Opvallend is wel dat het aantal auto-inbraken in Amsterdam het afgelopen jaar van heel Noord-Holland het hardst gedaald is: in 2018 werden er nog 1.209 auto's meer opengebroken.

't Gooi

Het afgelopen jaar bleek 't Gooi een goede 'concurrent' van Amsterdam.

De gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Huizen staan alle drie in de Noord-Hollandse top-10. Relatief gezien is het gat met koploper Amsterdam niet eens zo heel groot: het aantal auto-inbraken is in Blaricum, Gooise Meren en Laren erg hoog en is het afgelopen jaar ook nog eens behoorlijk toegenomen. In Gooise Meren werden het afgelopen jaar 6,7 auto's per duizend inwoners opengebroken, ook nam het aantal auto-inbraken in Gooise Meren van heel Noord-Holland ook nog eens het meest toe.

Rest van Noord-Holland

Opvallend is dat na Amsterdam en de Gooise gemeenten het aantal auto-inbraken in Noord-Holland per gemeente best wel meevalt.

In nagenoeg alle gemeenten werden het afgelopen jaar hooguit enkele tientallen auto's opengebroken. Texel is verreweg het beste kindje van de klas: daar was het afgelopen jaar slechts één auto het doelwit van een inbraak.