Amstelveense instellingen onder vergrootglas

AMSTELVEEN - De gemeente Amstelveen gaat culturele en onderwijsinstellingen scherper controleren of ze wel goed omgaan met de verstrekte subsidies. Het gaat om organisaties die jaarlijks meer dan 200.000 euro subsidie ontvangen.

Aanleiding zijn de problemen bij Platform C waar mediapartner RTV Amstelveen eerder over heeft bericht. Het cultuurcentrum leidde onverwacht een verlies van een paar ton.

Verrassingen

De gemeente wil dit soort verrassingen in de toekomst voorkomen. Daarom worden de maatschappelijke instellingen via jaarlijkse gesprekken met de raden van toezicht doorgelicht over hun prestaties. "Deze instellingen zijn belangrijk voor onze inwoners. Daarom willen wij hen ook tijdig helpen, mocht dat nodig zijn", laat wethouder Herbert Raat weten.