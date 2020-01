Jongen gooit stoeptegel door woonkamerraam van ouder echtpaar

De bewoners, een ouder echtpaar, zaten gisteravond nietsvermoedend in hun woonkamer. Rond 21.20 uur werden ze opgeschrikt door een harde knal en viel een stuk stoeptegel door het kapotgegooide woonkamerraam op de grond. Omdat de gordijnen dicht waren, raakte er niemand gewond.

Signalement stenengooier

Een getuige zag de jongen na zijn daad wegrennen in de richting van de speeltuin aan de Regelhaalder. Het zou gaan om een blanke jongeman, tussen de 16 en 20 jaar oud. Hij was lang, zo'n 1.90 meter, en had een sportief postuur. Hij droeg donkere kleding en had een wollen muts op zijn hoofd.

Mensen die meer weten of iets hebben gezien, kunnen zich melden bij de politie.