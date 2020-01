De Peiling: Verdubbeling medicijntekort, apothekers luiden noodklok

Van de anticonceptiepil tot medicijnen voor Parkinson-patiënten; er is in Nederland een steeds groter tekort aan geneesmiddelen bij de apotheek. Vorig jaar verdubbelde het aantal medicijnen dat langere tijd niet leverbaar was. Heb jij daar wel eens mee te maken gehad?

ANP

Drie maanden niet leverbaar

In 2019 waren 1492 middelen 14 dagen of langer niet beschikbaar. Naast de anticonceptiepil en Parkinson-middelen is er is vooral een tekort aan crèmes voor huidaandoeningen, bloeddrukverlagers en aan geneesmiddelen voor de behandeling van maagklachten. Uit cijfers van apothekersorganisatie KNMP blijkt dat een tekort vorig jaar gemiddeld 96 dagen duurde – ruim drie maanden dus.

Bittere pil

Apothekers organiseren acties om op eigen wijze aandacht te vragen aan het groeiende probleem van de tekorten. Zo startte apothekerscoöperatie Noord-Kennemerland een actie met lege doosjes: 'de bittere pil'. De klant krijgt naast zijn geneesmiddelen een leeg doosje mee, met daarop een etiket waarmee aandacht voor het probleem wordt gevraagd. Noodklok

Met de bittere pillendoosjes wil apotheker Chris Sindhunata bewustwording voor het medicijntekort creëren. hij zegt tegen consumentenprogramma Radar: "Het tekort is alleen maar heftiger geworden en dat merken wij in de praktijk. We hebben vaak te maken met boze reacties. Door ons wordt achter de schermen hard gewerkt om het geneesmiddelentekort op te vangen. Een apotheek is daar gemiddeld 17,5 uur per week aan kwijt. Deze tijd kan niet worden besteedt aan zorg. Je kan wel stellen dat wij als apothekers de noodklok luiden.'

IJzeren voorraad

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport kondigde ruim een jaar geleden een minimale medicijnvoorraad aan; de 'ijzeren voorraad', maar daar is nog niets van terecht gekomen. De minimale voorraad van ongeveer vijf maanden moet ervoor zorgen dat een bepaald medicijn bij een tekort nog geleverd kan worden. Het plan kost zo'n 25 miljoen euro. "Ik ben natuurlijk blij dat de minister actie onderneemt om de tekorten terug te dringen", zegt apotheker Sindhunata. "Maar het duurt zeker twee jaar voordat zijn plan werkt. Voor nu is het dus dweilen met de kraan open."



Wat vind jij?

