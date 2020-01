Zaans stel poseert met wapens op social media: mes en neppistool ingenomen

ZAANSTAD - De politie heeft twee wapens in beslag genomen die door een jong Zaans stel werden gebruikt om mee te poseren op social media.

De politie kreeg de mannelijke helft van het stel in het vizier dankzij tips over de foto's die hij deelde. Bij controle van de accounts bleek dat ook zijn vriendin het 'erg stoer vond' om met bedekt gezicht 'met een groot keukenmes te poseren'.

Na een gesprek met de moeder van de jongen bleek zij niet te weten wat haar zoon allemaal in z'n schild voerde. Wel werkte ze mee aan het politie-onderzoek, waaruit naar voren kwam dat de jongen een kartelmes en een nepvuurwapen in z'n bezit had.

Geen vervolging

Die wapens zijn in overleg met de moeder in beslag genomen, maar omdat ze niet zijn gebruikt, worden de twee niet vervolgd. Wel roept de politie andere inwoners van de Zaanstreek op om mee te doen aan de huidige wapeninleveractie en steek- en vuurwapens op eigen initiatief in te leveren.