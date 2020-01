Hilversumse vlogger hoort twee jaar cel tegen zich eisen voor ontucht met minderjarige

Enkele jaren geleden kwam O. in opspraak nadat hij een oproep had gedaan om Israëlische toeristen in Nederland 'total loss te slaan'. Toen was hij nog eigenaar van een broodjeszaak in Bussum. Ook was hij twee jaar geleden het doelwit van een liquidatiepoging in Hilversum.

Het is niet de eerste keer dat Youness O. in opspraak is. Als 'overtuigd moslim' houdt hij er meerdere radicale standpunten op na. Zo vindt hij dat mannen vrouwen geen hand mogen geven, vindt hij homo's smerig en is hij overtuigd tegenstander van democratie en het nikabverbod.

De omstreden Hilversumse vlogger zegt zelf dat hij niet wist dat zijn slachtoffer slechts 15 jaar was. Tegen hem zou ze hebben gezegd dat ze 23 jaar was. Om zijn gelijk te halen stuurde O. een weinig verhullend filmpje van het meisje door, onder meer aan een paar vrienden, om te vragen of zij konden zien dat ze minderjarig was. Het bestaan van die video is voor het OM aanleiding hem ook te vervolgen van (het verspreiden van) kinderporno.

Kinderporno

Naast de ontuchtzaak en de kinderporno wordt O. in deze zaak ook smaad ten laste gelegd, want hij zou zich in een vlog kwetsend hebben uitgelaten over het slachtoffer en haar familie. Dat gebeurde nadat hij was vrijgekomen van zijn voorarrest en een video heeft opgenomen om 'zijn' kant van het verhaal te vertellen. "Ik ben neergezet als een vieze pedofiel en ik kon mijn verhaal niet naar buiten brengen. Ik heb het gedaan om mijn naam te zuiveren", aldus de vlogger tijdens de zitting. "Als ik geweten was dat ze 15 jaar was had ik het niet gedaan." De officier van justitie vindt dat O. in dat filmpje de eer en de goede naam van de familie van het meisje geweld wordt aangedaan.

In een slachtofferverklaring die de rechter voorleest laat het meisje weten dat ze na de ontucht kampt met PTTS. "Ik voel mij nadat het is gebeurd heel slecht (...) Ik kon lachen met vriendinnen, maar die heb ik nu niet meer." Ze schrijft ook dat haar leven is verwoest en dat O. haar leven heeft kapot gemaakt.

Strafeis

Naast de celstraf wil het OM dat er nog een paar bijzondere voorwaarden worden opgelegd. Zo moet er een contactverbod komen met het slachtoffer en haar directe familie, het verwijderen en verwijderd houden van de vlog waarin de familie van het meisje wordt beledigd en het OM wil de vlogger verbieden om op social media zich over deze strafzaak, het slachtoffer en haar familie uit te laten.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.