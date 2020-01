Duurste aankoop voor Scheepvaartmuseum ooit: twee zeldzame wandtapijten uit Engeland

Engels-Nederlandse oorlog

Op de doeken is de eerste zeeslag te zien van de Derde Engels-Nederlandse oorlog (1672-1674). 'Het bijzondere aan deze scène op het tapijt is dat zowel de Nederlanders als de Engelsen de overwinning claimen', vertelt directeur Michael Huijser.

Van de Velde de Oude stapte halverwege de Engels-Nederlandse oorlog over naar de Engelse. 'Daardoor is hij zowel in Nederland als in Engeland beroemd.'

In totaal hebben zeven fondsen meebetaald met de aankoop van de twee tapijten. De kunstwerken arriveren vandaag in het museum en zijn vanaf 2 oktober te bezoeken voor het publiek.