Ongeluk met zes auto's op A1 bij Naarden: lange file richting Amersfoort

NAARDEN - Op de A1 in de richting van Amersfoort is ter hoogte van Naarden-Vesting een groot ongeluk gebeurd met zes voertuigen.

Daardoor zijn twee rijstroken afgesloten en is een forse file van acht kilometer ontstaan. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Omrijden

Het verkeer kan het beste omrijden, zo meldt Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Aangeraden wordt om vanaf knooppunt Muiderberg de A6 richting Almere te volgen. Naar verwachting wordt de weg rond 9.45 uur weer vrijgegeven.