HEEMSKERK - Een automobilist heeft vanavond rond 22.00 uur een lantaarnpaal kapotgereden op het Eurotomplein in Heemskerk.

Naast de lantaarnpaal raakte ook de auto flink beschadigd: volgens een getuige kwam er rook onder de motorkap vandaan.

Op foto's is te zien hoe de voorruit van het voertuig eruit ligt en ook de bumper is door de klap losgekomen. De auto is total loss verklaard.

De bestuurder is nagekeken door een ambulancemedewerker.