Levensgevaarlijk: gaten gegraven op moutainbikeroute Schoorlse Duinen

SCHOORL - Staatbosbeheer waarschuwt mountainbikers en andere gebruikers van de fietsroute in de Schoorlse Duinen voor gaten die dit weekend in het parcours zijn gegraven.

Medewerkers van Staatsbosbeheer hebben al meerdere gaten op de rout gevonden, waarschuwen zij op Facebook. Sommige van die gaten zijn zelfs gecamoufleerd. Inmiddels heeft de natuurorganisatie een deel van de gaten gedicht.

'Mijn zoon fietst daar!'

De wijkagent noemt het een "bizar vergrijp, waarbij kennelijk iemand erop uit is om een biker er vol in te laten rijden, met kans op zwaar letsel tot gevolg." Daarom vraagt de organisatie iedereen in het gebied goed uit te kijken tijdens het fietsen.

Volgens de politie zullen er aangiftes volgen. Staatsbosbeheer vraagt iedereen die nieuwe gaten ziet deze te melden via schoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl.

Op Facebook reageren mensen geschokt. "Mijn zoon fietst vaak door de duinen naar huis vanuit school! Moet er niet aan denken dat hij daar slachtoffer van wordt!" En ander denkt dat de gaten niet met kwade bedoelingen zijn gegraven: "Het zijn waarschijnlijk gewoon lui geweest die met hun metaaldetectors op pad waren en de gaten niet hebben dichtgemaakt."

Anti-mountainbikers

In 2016 is er ook iets opmerkelijks gebeurd op het bekende fiets en wandelpad: daar waren op meerdere plekken boomstammen en takken gelegd. "Ik denk dat deze sabotage een teken is dat bewoners hartstikke tegen deze route zijn", zei Harry Hobo destijds tegen NH Nieuws. Hij en andere omwonenden en natuurliefhebbers waren fervent tegenstander van de mountainbikeroute door de duinen.