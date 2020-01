Zieke Tino Martin staakt show in Carré: "Ik kon mijn fans en mezelf dit niet aandoen"

AMSTERDAM - Zanger Tino Martin heeft vanavond zijn optreden in Carré moeten afbreken. Na een aantal liedjes al moest hij concluderen dat het hem niet ging lukken om verder te zingen vanwege de griep.

Martin voelde zich eigenlijk al een paar dagen niet goed. "Ik had een rustdag ingelast, speciaal om extra fit te zijn", zegt hij tegen AT5. "Het zijn hele belangrijke avonden. Je doet 34 shows, maar die twee optredens in Carré staan toch op zichzelf."

De zanger vond het dan ook erg vervelend dat zijn kriebelhoest en bijbehorende griep weer op kwamen spelen. "Ik heb tijdens de repetitie maar twee liedjes gezongen, omdat elke noot telde. Ik kon ze toen nog opsparen. Maar na drie of vier liedjes op het podium wist ik dat het mooi was geweest."

Een kwelling

Hoewel de artiest het lastig vond om zo'n beslissing te nemen tijdens het zingen, hakte hij toch de knoop door. "Ik kan mijn fans dit niet aandoen, dacht ik. En mezelf ook niet."

Hij noemt de situatie 'een kwelling'. "Je staat in een van de mooiste theaters van Nederland en moet toch tot die conclusie komen."

Steun van fans

Volgens de zanger kreeg hij desondanks veel steun van zijn fans. "Mensen begrepen het. Ik heb misschien mijn slechtste optreden ooit gegeven, maar ik kreeg toch een staande ovatie." Het optreden wil hij dan ook op korte termijn inhalen. "Ik zal de nieuwe datum snel kenbaar maken en ik hoop dat iedereen dan weer komt."

Martin belooft dat hij de show snel over gaat doen en dat de tickets geldig blijven. Of het optreden dat morgenavond in Carré gepland staat nog kan doorgaan, maakt de zanger morgenochtend bekend.