Bewoner door brandweer uit huis vol rook gehaald in Hilversum

HILVERSUM - In een huis aan de Besselstraat heeft de brandweer vanavond een bewoner uit zijn woning moeten halen, nadat het huis vol met rook was komen te staan.

Omstanders belden rond 20.00 uur de brandweer, omdat zij in het huis 'lichte nevel' zagen en de situatie niet vertrouwden. "Er had iets te lang in de oven gestaan, waardoor er zoveel rook vrijkwam", vertelt een woordvoerder van de Veligheidsregio aan NH Nieuws.

De bewoner is door de brandweer uit het huis gehaald en is in de ambulance nagekeken.