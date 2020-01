Winkeler wijk vreest voor heel veel meer verkeer: "Het wordt gevaarlijker voor onze kinderen'

WINKEL - Schoolkinderen en heel veel meer verkeer; het is een gevaarlijke combinatie, vinden bewoners langs de Boomgaardweg in Winkel. De weg door de nieuwbouwwijk dreigt veel drukker te worden zodra ‘t Hoefje, aan de andere kant van de dorpskern, dicht gaat door de uitbreiding van het winkelcentrum. "We vragen de gemeente om een veilige oplossing."

Bewoners van 't Hoefje zijn juist blij met het plan. "Er komt hier zoveel vrachtverkeer langs om de winkels te bevoorraden. Daar is deze oude dorpsstraat niet op gebouwd," zegt Johan-Jan Weel. Hij woont tegenover het winkelcentrum dat binnenkort wordt uitgebreid. "Het verkeer kan beter via de Boomgaardweg. Daar ligt asfalt."

"Mijn zus is hier aangereden en onze poes is hier doodgereden. Als het hier drukker wordt, kan het ook met iemand anders gebeuren," vertelt Noa Raven aan NH Nieuws. Noa fietst net als veel kinderen uit de wijk iedere dag naar school over de Boomgaardweg. "Ik vind het hier nu al gevaarlijk. Ze rijden hier veel te hard."

De gemeente Hollands Kroon laat in een reactie weten dat er in ieder geval een oplossing wordt gezocht om zwaar vrachtverkeer om het dorp heen te leiden. Dat is niet genoeg, vindt Tanja Raven: "Het gaat niet alleen om het vrachtverkeer. Bovendien zijn we van deze gevolgen niet op de hoogte gesteld. We hopen dat de gemeente naar ons luistert en de weg veilig maakt."

De gemeente heeft ook al eerder een apart fietspad door de wijk laten aanleggen. "Maar we moeten toch ergens een keer de grote weg op om over te steken," werpt Truus Keesom tegen. Zij heeft net haar kleindochter Anna net opgehaald van school. Die vindt het altijd eng om over te steken. "Je kunt de auto's niet goed zien."