Klapbed verraadt schuilplaats van voortvluchtige boef (20) in Wormerveer

De politie kwam vandaag aan de deur bij de moeder van de man, om hem op te halen voor zijn celstraf. De vrouw gaf in eerste instantie aan dat haar zoon thuis was, maar krabbelde al snel terug en zei dat de man toch niet in de woning was.

Daar trapten de agenten toen al niet meer in: zij vonden de twintiger in zijn slaapkamer, terwijl "hij zich uit man en macht aan het verstoppen was", schrijft de politie.

Scheldend uit verstopplek

De Wormerveerder probeerde zich in de opbergruimte van zijn bed te verstoppen, maar de drukveer was zó sterk dat het bed bleef openklappen. De man kwam scheldend uit het opbergvak en is aangehouden.