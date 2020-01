Schakers gedijen in relaxte sfeer Wijk aan Zee: "Ze hebben aparte benadering nodig"

WIJK AAN ZEE - De grootmeesters op het Tata Steel-schaaktoernooi hadden vandaag een rustdag. Dan is het een komen en gaan van deze mannen in hotel-restaurant Sonnevanck.

Dit etablissment is op rustdagen het epicentrum van het toernooi. Dan verplaatsen de grootmeesters zich van De Moriaan naar Sonnevanck. Wesley So zit er, het Iraanse wonderkind Alireza Firouzja is net vertrokken en Jorden van Forreest, verrassend gedeeld tweede achter Firouzja, lacht wat met vrienden en zijn collega's Max Warmerdam en Jan Smeets.

Maar altijd gaat het over schaken: op tafel staat een schaakbord, op zijn mobiele telefoon zijn diagrammen te zien.