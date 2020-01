Handgranaat-stressbal na bomalarm uit schappen van Zandvoortse shop: "Bedriegelijk echt"

Al gauw bleek het te gaan om een stressbal, die volgens politiewoordvoerder Koos Venema gelijkenissen heeft met een handgranaat. "Ik snap het best en vind het goed dat de voorbijganger de politie heeft gebeld. Van dichtbij zie je wel dat hij nep is, maar van een afstandje lijkt 'ie bedriegelijk echt."

'What the fuck'

Het was best even een spannend moment toen de omgeving werd afgezet door de politie, vertelt Vink: "Wij mochten de deur niet in en uit. Die man (van de politie, red) zei: ga achteruit, ga achteruit! Ik dacht: wat the fuck is dit joh!"

Een collega kreeg ineens een inzicht en snelde naar beneden om in de voorraad te zoeken naar stressballen die wel erg leken op een granaat. Vink: "Toen bleek inderdaad dat het ons eigen speeltje was. Je kan hem hier winnen. Best grappig wel."