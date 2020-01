Stressbal lijkt op handgranaat: omgeving Gasthuisplein Zandvoort afgezet

ZANDVOORT - De politie heeft het Gasthuisplein in Zandvoort eind van de middag tijdelijk afgezet. Er was een melding van een handgranaat. Dat bleek gelukkig mee te vallen: er lag een stressbal op de grond.

Dit bevestigt de politie aan NH Nieuws.

De politie had een explosievenverkenner op de omgeving van evenementenhal Circus Zandvoort in het centrum van de kustplaats gestuurd. Iemand had de politie gebeld met de mededeling dat er mogelijk een granaat lag.

Maar al snel bleek dat dit niet het geval was.