Te veel lood in zeker veertien gemeentelijke gebouwen in Amsterdam waar veel kinderen komen

In zeker veertien gemeentelijke gebouwen waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen, is volgens de gemeente Amsterdam te veel lood in het drinkwater aangetroffen. Het gaat onder meer om kinderdagverblijven en een locatie van een Ouder- en Kindteam, de Amsterdamse variant van het consultatiebureau.

Stock

Dat blijkt uit een tussenrapportage van de gemeente. Op de veertien plekken werd meer dan 5 microgram aangetroffen, wat volgens de GGD en Gezondheidsraad gevaarlijk is voor de gezondheid bij jonge kinderen. Blootstelling aan te veel lood kan het IQ van kinderen verlagen met 4 tot 5 punten. Toch ligt de wettelijke norm op dit moment nog op 10 microgram, maar mogelijk wordt dat in april aangepast. Oude panden Loden leidingen mochten tot 1960 gebruikt worden bij de bouw van gebouwen. In sommige gebouwen zijn ze vervangen tijdens renovaties, maar in veel gebouwen zitten er nog loden leidingen. De Gezondheidsraad denkt dat er in Nederland nog maximaal 200.000 panden met loden leidingen zijn, voornamelijk in het westen. De gemeente Amsterdam wil de loden leidingen in alle gemeentelijke gebouwen vervangen en geeft de hoogste prioriteit aan de 172 panden waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen. Die panden zijn allemaal gecontroleerd en bij 120 zijn de uitslagen inmiddels binnen.

Gemeentelijke gebouwen met veel kinderen Van de 53 kinderdagverblijven die in gemeentelijke gebouwen zitten, is in vier gevallen meer dan 5 microgram lood per liter aangetroffen. Bij drie kinderdagverblijven zijn de leidingen inmiddels vervangen. Op het vierde adres is niet duidelijk waar het lood zich bevindt. Dat wordt nog onderzocht.



Van de zeven Ouder- en Kindteams is in één geval een waarde gemeente boven de 5 microgram. De leidingen op deze locatie worden ook zo snel mogelijk vervangen, meldt de gemeente.



Van de 112 overige gemeentelijke gebouwen, waaronder wijkgebouwen, musea en bij speeltuinen, zijn 65 uitslagen binnen. Bij negen adressen is een teveel aangetroffen. Een aannemer onderzoekt nog waar de leidingen zitten. Daarna zullen ze vervangen worden.

Particuliere gebouwen met veel kinderen Bij gebouwen die niet volledig in gemeentelijke handen zijn, maar waar wel veel kinderen komen, ligt het ingewikkelder. De stichting of particulier moet dan in principe zelf de verantwoordelijkheid nemen voor het opsporen en vervangen van de loden leidingen. Wel wil de gemeente helpen. De gemeente heeft een lijst met basisscholen opgesteld die in panden zitten van voor 1960. Daar zullen watertesten worden uitgevoerd op kosten van de gemeente. Tot de testresultaten bekend zijn, worden scholen sterk geadviseerd flessenwater te gebruiken in plaats van kraanwater. Dat gebeurt ook al bij de Theo Thijssenschool waar deze maand te veel lood in het water is gevonden. Een lijst met middelbare scholen is er nog niet, daar wordt nog aan gewerkt.

Quote "De gezondheid van de kinderen staat voorop" woordvoerder kinderopvang pardou