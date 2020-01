Pleegouders zamelen geld in voor aangepaste bus: "We willen zo heel graag eens samen ergens heen"

ZWANENBURG - Wendy en Ronald zijn pleegouders van de gehandicapte baby Saraaii. Deze zomer werd het gezin getroffen door rampspoed; Ronald werd ernstig ziek. Wendy zamelt nu geld in om een aangepaste bus te kunnen kopen. "Dan kunnen we eindelijk weer eens met het gezin ergens heen", zegt Wendy.

Toen het echtpaar twee jaar geleden via jeugdzorg de zorg over Saraaii op zich nam, leek er niets aan de hand. Maar al snel werden de pleegouders ongerust: Saraaii kreeg vreemde klachten en pas na een lange tocht langs artsen en loketten wordt duidelijk dat de baby een herseninfarct heeft gehad. Als gevolg daarvan is Saraai blind en halfzijdig verlamd. Bovendien lijdt zij aan epilepsie.

Multiple sclerose

De zorg voor hun pleegkind trekt een zware wissel op het gezin. Het noodlot slaat nogmaals toe als bij Ronald de zenuwziekte Multiple Sclerose wordt geconstateerd. Zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen ze het gezin draaiende te houden.

Maar samen weg gaan zit er niet meer in. "We kunnen ons gezin in een gewone auto niet kwijt met alle spullen die nodig zijn", zegt Wendy. Daarom moet er altijd iemand thuisblijven.

Crowdfunding

Om een aangepaste bus te kunnen kopen is Wendy via de site GoFundMe een inzamelingsactie begonnen. Ze hopen zoveel op te halen dat ze ook de badkamer kunnen aanpassen, omdat Ronald door zijn ziekte steeds minder mobiel wordt.

De teller staat inmiddels op 17.000, maar het echtpaar hoopt dat er nog meer wordt ingezameld. "We hebben dit weekend een heel mooie bus gezien, een automaat, zodat Ronald er ook in kan rijden en met voldoende ruimte voor de scootmobiel."