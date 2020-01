Steekpartij en auto racet over de stoep: veel vraagtekens rondom incident Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Er zijn nog veel vragen over het steekincident gisteravond op de Piet van Egmondweg, zowel bij buurtbewoners als bij de politie. Er werd een 18-jarige jongen uit Zwaag in zijn rug gestoken.

Ook zou iemand met een auto over de stoep zijn geraced en sloeg de dader (of sloegen de daders) op de vlucht. Veel buurtbewoners waren getuigen van de chaotische gebeurtenis en een aantal doet haar verhaal bij NH Nieuws. Sharona zag het slachtoffer vóór het steekincident voor haar huis alleen in zijn auto zitten. Vrij kort daarna zou de jongen zijn gestoken. "We zaten televisie te kijken en ineens stonden ze in onze tuin en was er geduw en getrek." Volgens haar keerden zo'n 4 à 5 mensen zich tegen 18-jarige. Ze schat dat alle betrokkenen zo rond de 18 tot 25 jaar zijn.

Quote "Het slachtoffer keek me aan. Dat gaat niet snel meer van mijn netvlies" Sharona, buurtbewoner

Hoe snel het incident die avond ook voorbij flitste, vandaag blijven de beelden door haar hoofd dwalen. "Het slachtoffer keek me aan toen het gebeurde. Dat gaat niet snel meer van je netvlies." Sharona en haar man gingen direct naar buiten, waar ook de buren al te hulp waren geschoten. Alle betrokkenen hadden zich inmiddels uit de voeten gemaakt. Ook iemand die met de auto van het slachtoffer over de stoep wilde wegkomen, maar tegen een bies in een voortuin tot stilstand kwam. Sommige buurtbewoners vertellen dat het slachtoffer samen met iemand was, maar ook diegene was na het incident nergens te bekennen. Wond dichtgedrukt Het slachtoffer werd opgevangen door buurvrouw Desiré. "De hele buurt kwam naar buiten en we hebben hem geholpen", vertelt ze. "De buurman ontdekte de steekwond op zijn rug en drukte de wond dicht om het bloeden te stelpen. M'n man heeft 112 gebeld en die waren heel snel ter plekke." Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft volgens de politie een ernstige steekwond opgelopen. Bekijk hier het hele interview met Desiré. Tekst loopt door onder de video

Wat de aanleiding van het incident was, is onduidelijk. Na de gebeurtenis was er een Burgernetmelding waarin gezocht werd naar een 25-jarige man met zijn haar in stekels, een bril en donkere jas. Volgens een buurtbewoner heeft de politie nog tot middernacht onderzoek gedaan in de straat. Er is buurt- en forensisch onderzoek gedaan en er is ook een speurhond ingezet. Reactie politie "Wij weten dat er meerdere mensen bij het incident aanwezig zijn geweest. Of daar vrienden van het slachtoffer bij zitten weten we niet", zo laat een woordvoerder van de politie weten. De politie onderzoekt het incident en roept op om het te melden als je meer informatie hebt over wat er gisteravond is gebeurd op de Piet van Egmondweg.