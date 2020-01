Man komt op voor lastiggevallen vrouw en wordt met hersenschudding wakker

De man zag 's morgens tussen 6.15 en 6.40 uur hoe een man op de Herenstraat een vrouw lastig viel. Hij wilde haar helpen.

Bewusteloos

Dat is het laatste wat hij zich van de ochtend herinnert. De man werd later met een paar kneuzingen en een hersenschudding weer wakker. Wat er precies is gebeurd in de tussentijd is niet bekend. De politie vermoedt dat de man is mishandeld.

De politie wil nu graag weten wie de lastiggevallen vrouw is, die het slachtoffer wilde helpen. Daarnaast wil de politie andere getuigen spreken in de hoop er achter te komen wat er precies is gebeurd.