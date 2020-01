Strafzaak fatale marineduik met Zwaagse matroos op Curaçao stilgelegd

DEN HELDER - De strafzaak over de duikoefening op Curaçao waarbij in 2015 een 23-jarige marineduikster uit Zwaag overleed, wordt stilgelegd. De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem wil eerst een klachtprocedure door de nabestaanden afwachten.

De duikster kwam om het leven nadat zij water in haar masker kreeg en de spraakverbinding met haar collega's wegviel. De duik had toen moeten worden afgebroken, maar er werd overgestapt op lijncommunicatie, met rukjes aan een lijn die strak moet staan. Dat ging fout. Hulp voor de vrouw kwam daarna te laat.

Het OM vervolgt in de zaak een vrouw uit Den Helder (50), haar instructeur uit Anna Paulowna (51) en twee meerderen uit Hippolytushoef (52) en Alkmaar (45). Justitie verwijt hen het 'niet opvolgen van veiligheidsvoorschriften, met dodelijke afloop. De nabestaanden willen vervolging wegens dood door schuld, een beschuldiging die het OM na onderzoek juist had laten varen.

De advocaten van de militairen menen dat de voorschriften waarover het OM spreekt niet eens aantoonbaar de status van dienstvoorschrift hadden. De nabestaanden vrezen dat de dood van de duikster daardoor mogelijk onbestraft blijft. Ook geeft dood door schuld hen spreekrecht in de rechtszaal. De huidige beschuldiging doet dat niet.

Strafproces al begonnen

De militaire kamer van de rechtbank in Arnhem was al begonnen met het strafproces en zou getuigen en deskundigen gaan horen. Hoe lang het proces komt stil te liggen, is onduidelijk. Het gerechtshof in Arnhem heeft de klacht nog niet behandeld en kan niet aangeven wanneer een uitspraak te verwachten valt.