Dagje geen tentamens en inleverwerk op InHolland: "Beetje uitstel is nooit erg"

HAARLEM - Studenten aan de hogeschool InHolland in Haarlem kunnen vanaf vandaag vanuit huis weer gebruikmaken van de digitale omgeving van de school. Dit weekend lag deze er uit veiligheidsoverwegingen uit voorzorg uit. En dat betekende voor de studenten even een paar dagen geen deadline.

Vanwege softwareproblemen met het programma Citrix zetten net als veel overheden ook de vestigingen van InHolland uit voorzorg een aantal servers stil. Dit hield in dat studenten geen schoolwerk konden inleveren. Vandaag moest het een en ander binnen zijn bij de docenten. Die inlevertermijn is naar woensdag verplaatst, melden studenten in Haarlem vanochtend. Een probleem zien ze er niet in. "Een beetje uitstel is nooit erg."

Boekje open

Studenten hoefden vandaag ook geen van de geplande tentamens te maken. Dit komt doordat veel lesstof online is te vinden. Vandaag was het erg rustig op school omdat de tentamens zijn uitgesteld en de leerlingen thuis konden blijven. "Die kunnen een boekje open gooien om te leren. Ik denk dat ze het niet erg zullen vinden."

Vanaf morgen loopt alles weer volgens de agenda, meldt de schoolleiding.

Zakelijke mededeling

Studenten zijn niet helemaal tevreden met de manier waarop InHolland met ze heeft gecommuniceerd. Zij kregen vrijdag eind van de middag een kort mailtje met de zakelijke mededeling dat het netwerk van buitenaf onbereikbaar was gemaakt.

Eén van de studenten zei over het mailtje heen te hebben gekeken. Een ander zegt tegen een verslaggever van NH Nieuws: "Je leest opeens op vrijdag dat de school besluit: we gaan de deadlines verschuiven. De nieuwe deadline volgt nog. Dan denk ik: dat is fijn, maar hoe moeten we hier mee verder gaan? Dat vond ik wel storend."