Alexandra Radius: "Ballet is meer topsport dan voetbal"

In de serie Iconen voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Alexandra Radius, de beste ballerina die ons land ooit heeft gekend.

Is ballet topsport? Op die vraag is het antwoord resoluut: "Ja, het is absoluut topsport. Meer topsport dan voetbal: wij werken de hele dag. We beginnen 's morgens met een les van een uur of anderhalf uur. Na een kwartier pauze werken we de hele dag door. Als je een voorstelling hebt, werk je tot 16.00 uur. En dan ben je om 18.00 uur weer in het theater. 's Avonds, na de voorstelling, ben je pas klaar. "