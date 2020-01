Gouden ere-insigne voor Alkmaarse raadwatcher (94), veteraan en paddenredder

ALKMAAR - Handen schudden, schouderklopjes in ontvangst nemen, tóch maar even wat zeggen en nog meer handen schudden. Zondagmiddag nam de 94-jarige Alkmaarder Ad Jansen afscheid van zijn stad, mét een speciale onderscheiding.

"Het is toch een eind aan een bepaalde periode in je leven. Tot mijn verbazing kreeg ik het ere-insigne in goud van de gemeente Alkmaar. Je doet het er niet om en voor, maar het is wel een bewijs van erkenning voor wat je gedaan hebt", zegt hij tegen mediapartner Alkmaar Centraal. Hij is verhuisd naar Arnhem.

Het aanwezige publiek was niet verrast over de onderscheiding voor Jansen. De 94-jarige Alkmaarder was ondanks zijn leeftijd nog zeer actief en maatschappelijk betrokken. Hij zet zich al vanaf 1992 vrijwillig in voor het Instituut Natuur- en Milieu-educatie, is sinds 2000 belangeloos betrokken bij de Paddenwerkgroep en is raadwatcher van de gemeente Alkmaar.

Veteraan

Daarnaast is hij organisator van de veteranenbijeenkomsten en lid van het Comité Veteranen Alkmaar. Bij de IVN fungeert hij als natuurgids en heeft hij bij gedragen aan het schrijven van teksten voor folders en andere informatiemateriaal.

Hij stelde een lijst op met monumentale bomen in de gemeente Alkmaar en lobbyde hij voor het behoud van de tuinen van VSM waaruit de Stichting Hortus is ontstaan. Om de jeugd te interesseren voor de natuur om ons heen, gaf hij natuurlessen op scholen. Ook gaf hij gastlessen op scholen die in het teken staan van de veteranen. Zo wilde hij de jeugd interesseren voor wat er zich afgespeeld heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Stilzitten

Stilzitten is er voorlopig ook nog niet bij, hoewel hij niet net zo vaak in de raadszaal van Arnhem te zien zal zijn: "Daar sta je te ver van de problemen af, maar qua natuur en cultuur zal ik wel weer proberen mijn rol te spelen."

Toch wil hij Alkmaar niet verlaten zonder een boodschap voor de lokale politiek: "Leg niet zozeer het accent op de verschillen, maar op het gemeenschappelijke doel. Je ziet toch vaak dat het partijbelang boven het algemeen belang gaat en dat zou in een democratisch stelsel niet mogen."