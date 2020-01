Familieverhaal bootvluchteling Minh Vu in theater: "Mijn moeder hield vol dat ik nog leefde"

HOORN - Bijna had Minh Vu het als kleine baby niet gered. In 1981 vluchtte hij met zijn familie vanuit het door oorlog verscheurde Vietnam naar Nederland. Nu verschijnt hun familieverhaal landelijk in het theater. Minh: "Een droom die werkelijkheid wordt."

"Mijn moeder geloofde erin dat ik nog leefde en zei 'Ik hou hem net zolang vast tot we gered zijn, eerder laat ik hem niet los'". Aan boord van de eigengemaakte, primitieve boot, was geen eten meer. Het gezin was ondervoed en de hoop op redding nam steeds verder af.

Na vijf dagen uitzichtloos dobberen, worden ze gered door een Nederlands koopvaardijschip. De olietanker Antilla Bay haalt de familie Vu aan boord. Wonder boven wonder overleven ze het allemaal en komen via Singapore in Nederland terecht. Ze worden opgevangen in een asielzoekerscentrum en komen vervolgens in Hoorn te wonen.

Minh is dan twee maanden oud. In het geheim bouwt zijn familie een boot om te vluchten uit Vietnam. Vader, moeder en zeven kinderen vertrekken de zee op, de vrijheid tegemoet. Zo hopen ze.

Vader Vu is een harde werker en wil voor zijn familie een goede toekomst opbouwen: zo introduceert hij de Vietnamese loempia in Nederland, een stap die zelfs leidt tot het verrijzen van een loempiafabriek aan het Keern in Hoorn.

Eerbetoon

Na het overlijden van zijn vader vier jaar geleden, besluit Minh zijn verhaal in boekvorm te publiceren. Al snel wordt het verhaal opgepikt en wordt Minh benaderd door theaterproducent Dick van den Heuvel. Minh: "Het is een droom die werkelijkheid wordt. Het is belangrijk dat ons verhaal ook in de toekomst verteld blijft worden. Vluchtelingen waren er toen, maar ook vandaag de dag is het een maatschappelijk probleem."

In Theater

Het muziektheaterstuk 'Vietnam' vertelt het verhaal van de familie Vu. Al zittend in de zaal, neemt Minh een kijkje bij de try-out in aanloop naar de première op 27 januari in de schouwburg in Hoorn. "Ik kan niet wachten, het is een mijlpaal in mijn leven".