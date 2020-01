'Aanbesteding KLM zorgt voor onzekerheid op Schiphol'

Volgens de vakbond heeft KLM in een aanbesteding aan een nieuw facilitair bedrijf verzuimd eisen op te nemen over het overnemen van het huidige personeel. FNV wil dat de vliegmaatschappij daar alsnog afspraken over maakt.

De facilitaire dienst bij KLM werd sinds 2007 uitgevoerd door het bedrijf Sodexo Altus. Het contract is inmiddels verlopen en via aanbesteding terechtgekomen bij een consortium van bedrijven, waarmee een nieuw contract is aangegaan.

'Alweer slachtoffer'

In dit contract zijn volgens FNV geen harde afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. "Hierdoor dreigen werknemers op Schiphol alweer het slachtoffer te worden van een aanbesteding op de luchthaven", aldus de vakbond.

FNV wil dat KLM alsnog zorgt dat het bestaande personeel van het facilitaire bedrijf kan blijven. De vakbond heeft inmiddels een actiecomité opgericht en beraadt zich op vervolgstappen.

80 medewerkers

Volgens een woordvoerder van KLM gaat het om ongeveer 80 medewerkers. "Deze medewerkers hebben een dienstverband bij Sodexo en het is dan ook in de eerste plaats aan Sodexo om hen te informeren over andere mogelijkheden bij dit bedrijf."

De vliegmaatschappij stelt dat het consortium en Sodexo nog in gesprek zijn over de eventuele overname van medewerkers. "KLM heeft richting het consortium en Sodexo haar voorkeur uitgesproken dat Sodexo-medewerkers in vast dienstverband mee overgaan als hun werk hetzelfde blijft. Ook heeft KLM gepleit voor voorrang voor Sodexo-medewerkers op externe werving", aldus de woordvoerder.