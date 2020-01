Strooiwagen vliegt in brand in Laren

LAREN - Een strooiwagen is vanmorgen in brand gevlogen op de Eemnesserweg in Laren. De brand ontstond rond 05.45 uur.

De bestuurder van de trekker, wat het strooikarretje trok, was net klaar met het bestrooien van het Mediapark in Hilversum. Hij was onderweg naar het depot toen de brand onstond. De brandweer was snel aanwezig om de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat het strooikarretje verloren ging.

Het karretje is meegenomen naar het depot. De bestuurder van de trekker is niet gewond geraakt. De brand is waarschijnlijk ontstaan door een technisch defect.