Provincie stimuleert elektrisch rijden: komende tijd veel meer laadpalen

De nieuwe laadpunten komen op plekken langs de weg waar mensen wonen die daar behoefte aan hebben. Het is niet duidelijk hoeveel er in elke provincie komen. Wie in een elektrische auto gaat rijden, kan er eentje aanvragen bij de gemeente.

Wanneer de palen op de juiste plek staan, is niet bekendgemaakt. Nu staan er in de drie provincies 5000 laadpalen.

Volgens minister Stientje van Veldhoven moet het laden van een elektrische auto in de toekomst net zo makkelijk worden als het laden van een mobiele telefoon.