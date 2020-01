Amsterdamse crimineel Omar L. overgebracht naar extra beveiligde gevangenis in Vught

AMSTERDAM - De Amsterdamse crimineel Omar L., die door jusitie wordt gezien als Mocro Maffia-kopstuk, is vandaag overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat heeft zijn advocaat, Sander Janssen, zojuist bevestigd.

Janssen zegt op Twitter dat het hem verder nog onduidelijk is 'wat er nu wel of niet vandaag in Zutphen is gebeurd'. Wel kan hij beamen dat zijn cliënt is overgeplaatst.

Eerder vandaag werd bekend dat er een ontsnappingspoging van de Amsterdamse crimineel - die vastzat in de gevangenis in Zutphen - was verijdeld. Daarop zijn vier mensen aangehouden door de politie, in samenwerking met onder meer de Duitse collega's en de Koninklijke Marechaussee.

De vier verdachten zijn vermoedelijk betrokken geweest bij 'een poging tot inbraak', liet de politie daarna weten.

Overplaatsing

Vanmiddag kon Janssen nog niet bevestigen of Omar L. inderdaad betrokken was bij de vermoedelijke ontsnappingspoging. Wel gaf hij aan te vermoeden dat zijn cliënt waarschijnlijk zou worden overgeplaatst als de berichtgeving zou kloppen.