Man gewond bij straatruzie in Bovenkarspel: dader voortvluchtig

BOVENKARSPEL - Bij een ruzie op straat in een woonwijk in Bovenkarspel is een man gewond geraakt. De dader is voortvluchtig.

Het gebeurde aan de Piet van Egmondweg, rond 19.00 uur.

Het zou gaan om een 'jongeman' die gewond is geraakt, aldus de politie tegen NH Nieuws. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is, maar vermoedelijk is er een steekwapen gebruikt bij het verwonden van de man.

Man met stekels

Het is niet duidelijk wat de reden van de ruzie was. De straat waar het gebeurde is afgezet. Tekst gaat door onder de foto