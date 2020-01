Man gewond bij steekpartij in woonwijk Bovenkarspel: dader voortvluchtig

BOVENKARSPEL - Bij incident in een woonwijk in Bovenkarspel is een man gewond geraakt. De dader is voortvluchtig.

Het gebeurde op de Piet van Egmondweg, rond 19.00 uur. Er was veel rumoer in de straat, want het zou mogelijk zijn gegaan om een gewelddadige overval.

Getuigen melden aan NH Nieuws dat er is geprobeerd om een auto te stelen, terwijl de bestuurder er nog in zat. Hierbij zouden één of meerdere daders betrokken zijn geweest. De bestuurder van de auto zou toen in een gevecht gewond zijn geraakt, mogelijk door een steekwapen.

Gaspedaal

De gewonde zou vervolgens op het gaspedaal hebben getrapt om te ontkomen aan de overvaller(s) en toen op een andere auto zijn gereden. Buurtbewoners zouden de gewonde man hebben geholpen.

De politie kan dit nog niet bevestigen en onderzoekt de zaak. Wel bevestigt een woordvoerder dat er een jongeman gewond is. Het is onduidelijk hoe hij eraan toe is. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor.

Man met stekels

Het is niet duidelijk wat de reden van de ruzie was. De straat waar het gebeurde is afgezet.