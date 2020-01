Babel is terug bij Ajax: "Hij was sterk"

AMSTERDAM - Erik ten Hag was na afloop van Ajax tegen Sparta lovend over de teruggekeerde Ryan Babel. "Hij is nog even zoekende, maar hij gaat zich ons spel heel snel eigen maken. Vandaag was hij sterk", aldus de trainer.

Ajax maakte het zich in de tweede helft lastig, zag ook de oefenmeester. "Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. Het eerste half uur speelden we prima, maar daarna werd het moeizaam. We waren slordig aan de bal, ongedisciplineerd, en brachten niet meer dezelfde energie als daarvoor. Uiteindelijk mogen we blij zijn dat we deze wedstrijd er nog uit slepen. Maar het is duidelijk dat er een tandje bij moet."

Over het uitvallen van Hakim Ziyech en Ryan Gravenberch kon Ten Hag weinig duidelijkheid geven: "Dat zullen we even moeten afwachten."