Blok van der Velden, de Texelse Van Gogh, veertig jaar na zijn dood nog steeds populair

Hij schildere honderden Texelse taferelen, vooral natuurgebieden als de Slufter en de Muy, maar ook het verdwenen boerenland van voor de ruilverkaveling was een geliefd onderwerp. Met zijn kleurige, zwierige stijl zou je Ad Blok van der Velden de Texelse Van Gogh kunnen noemen. De in Dordrecht geboren schilder woonde op Texel van 1940 tot in de jaren 70. Blok van der Velden overleed in 1980, maar is nog steeds mateloos populair op het eiland.

"Dit schilderij heeft Blok in de jaren 70 geschilderd (zie bovenstaande foto, red.). Het is een boederij met op de voorgrond het graan in schoven opgesteld. Dat deden de boeren toen al lang niet meer. Toen waren er al volop combains om het graan te oogsten. Maar Blok was romanticus en verlangde naar het Texel van voor de ruilverkaveling en de modernisering van de landbouw", vertelt Herman Bakker enthousiast over de de schilder Ad Blok van der Velden, kortweg Blok. In de galerie van Herman en zijn vrouw Ina in Den Hoorn, Klif Art, hangen veel schilderijen van Blok. De creatieveling maakte honderden schilderijen en tekeningen van boerderijen en landerijen die nu niet meer bestaan. Daarnaast trok Blok graag met een krukje en schetsboek de natuur in. De Slufter en de Muy in Eierland waren zijn favoriete stekken. Ontheffing Hij had van Staatsbosbeheer een ontheffing zodat hij op plekken mocht komen waar anderen geen toegang toe hadden. "Wel zorgde Blok er altijd voor dat hij in het zicht van excursiegroepjes zat. Dan nodigde hij die natuurliefhebbers uit om 's avonds bij zijn huis langs te komen. Hij moest natuurlijk wel verkopen."

Blok kwam in 1940 op Texel wonen samen met zijn vrouw Ietje. In die tijd ruilde hij vaak schilderijen tegen goederen en eten. Het gezinnetje moest ergens van leven. Na de oorlog was hij populair op het eiland en verkocht hij veel. De schilderijen van boerderijen werden vaak gekocht als huwelijkscadeau voor een jong stel. De schilderijen kostten een paar honderd gulden. Schilderijen van natuurgebieden en stranddoorkijkjes werden vaak door toeristen gekocht. Blok was populair op het eiland, maar toen hij begin jaren 50 scheidde van Ietje en al snel met zijn nieuwe geliefde Hanneke trouwde, liep zijn imago onder de Texelaars wel een deuk op.

Saskia Blok van der Velden, dochter uit het tweede huwelijk van haar vader kan zich hem nog goed herinneren. "We waren maatjes. Ik mocht altijd heel veel. Ik had zelfs een eigen pony. Vaak ging ik met hem mee als hij in de natuur ging zitten schilderen. In huis was er een atelier, daar zat hij het liefst alleen te werken. Soms keek ik wel eens naar binnen. Dan zag je een heel spoor van as vanaf de ezel naar de deur. Hij rookte als een ketter. Maar een harde werker was hij zeker. " Op school en in het dorp merkte Saskia dat haar vader geen beroep had zoals andere vaders. "Jouw vader die werkt niet, zeiden ze dan. Ze vonden kunstschilder geen beroep."

Quote "Zijn schilderij is een stukje Texel in Den Helder" Annette over haar schilderij

In veel huiskamers op Texel, maar ook elders in Nederland en zelfs in Duitsland hangen nog Blok van de Veldens boven de bank of in de gang. Bijvoorbeeld bij Annette en Leo in Den Helder. Annette is Texelse van geboorte. Het schilderij van de Muy hing altijd bij haar opa en oma in de kamer. "Mijn opa had het schilderij gekregen toen hij 25 jaar de Texelse Courant had rondgebracht. Nu mijn opa en oma er niet meer zijn, hebben wij het gekregen. Ik kijk er graag naar. Het is een stukje Texel in Den Helder."