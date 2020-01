Ajax met pijn en moeite langs Sparta

AMSTERDAM - Ajax heeft na een moeizame middag gewonnen van Sparta Rotterdam. In de Johan Cruijff Arena kwam het op 2-0 voorsprong, maar een doelpunt van Joël Piroe bracht de spanning terug in de wedstrijd. Het bleef bij 2-1. Een tegenvaller voor Ajax was het uitvallen van Hakim Ziyech.

Dusan Tadic miste in de elfde minuut een opgelegde kans, nadat Gravenberch de bal op Babel had gegeven. De aanvaller legde af met het hoofd en Tadic schoot, maar doelman Ariel Harush redde knap. Donny van de Beek scoorde wel. Hij rondde prima af door een afvallende bal na een schot van Hakim Ziyech hoog in het doel te schieten. Nicolás Tagliafico verdubbelde bijna de voorsprong na een vrije trap, maar de ploegen rustten met 1-0.

Sparta had al een paar kansen gehad, maar in de 73e minuut maakte de ploeg van Henk Fraser de aansluitingstreffer. Joël Piroe kreeg de bal vanuit het middenveld hoog aangespeeld en kreeg te veel ruimte van Joël Veltman en Noussair Mazraoui. Het schot was prima: 2-1.

Ballen van de lijn

Er volgde een zenuwachtige fase voor Ajax, dat niet vol vertrouwen speelde. Lisandro Martínez en Joël Veltman hielden de Amsterdammers in de slotfase op de been door beiden een bal van de lijn te halen. Eerst kopte Martínez een keiharde pegel tegen de paal - Onana was al verslagen - en even later kreeg Veltman nog een voet tegen het schot van Ache.

Het bleef bij 2-1, ondanks een grote kans in de laatste minuut. Ajax staat nu zes punten los van achtervolger AZ. De ploeg heeft nu 47 punten.