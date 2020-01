Buurt aangeslagen na woningbrand Zaandam: "Ze hing met haar vingertoppen aan het raam"

Buurtbewoners raken niet uitgepraat over de brand in een huurwoning aan de Pelikaanstraat in Zaandam, waarbij een man en een vrouw gewond raakten . "Van twee hoog was een man naar beneden gesprongen en zijn vrouw bungelde aan het kozijn," aldus een geschrokken buurman.

Niyazi Yalcin, één van de eigenaren van het pand. schrok wakker van de brandgeur. "Ik heb emmers met zes liters water over een brandende televisie gegooid. Na drie emmers ging het vuur uit."

Gesprongen

Robert Roffel schrikt naar eigen zeggen 's ochtends wakker van gegil. "Ik dacht eerst dat het een ruzie was, maar eenmaal om het hoekje zag ik een man op de grond liggen. Je zag dat hij zijn benen had gebroken. Een vrouw hing met haar vingertoppen aan het het raam. Ik ben gauw naar binnen gerend om 112 te bellen en een matras te halen (waar de vrouw op zou kunnen landen bij een sprong, red.), maar dat was niet nodig, want anderen hadden haar al opgevangen."

Zowel de gesprongen vrouw als man moesten gewond naar het ziekenhuis worden gebracht. Hoe het nu met hen gaat, is onbekend.

Relativeert

Mede-eigenaresse Wahide Yalcin relativeert de brand: "Ik wilde weten of het goed ging met mijn huurders. Zij leven. Een huis kun je maken of kopen. De schade van een huis is dan onbelangrijk. Mijn dochter ligt met een herseninfarct in het ziekenhuis en dan realiseer je wel: wat is dan belangrijk? Het leven."

Erger voorkomen

Volgens buurman Roffel woonden er tot kortgeleden tientallen mensen in het huis. "Het was een rommeltje. Er woonden zo'n dertig mensen. Doordat de politie eerder een paar keer langs is geweest, is er nu erger voorkomen."