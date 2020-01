Heemskerkse glazenwasser probeerde zijn pand nog te redden: "Ongelofelijk klote"

HEEMSKERK - De brand die afgelopen nacht woedde aan de Maerten van Heemskerckstraat heeft de werkplaats van een glazenwassersbedrijf en een tattoostudio in aanbouw volledig in de as gelegd. Dat vertelt de aangeslagen eigenaar van het pand aan NH Nieuws.

De eigenaar, die met zijn vrouw direct naast de werkplaats woont, schrok kort na 3 uur vannacht wakker van een 'enorme knal'. "Ik rukte in mijn haast de gordijnen aan de kant en zag dat de bedrijfsauto in brand stond", vertelt hij vol ongeloof voor het verwoeste pand.

"Ik heb nog geprobeerd te blussen met een klein brandblussertje, maar dat had totaal geen nut. De vlammen sloegen direct van de wagen over naar de werkplaats. En je ziet wat er nu van over is. Dit is gewoon ongelofelijk klote", aldus de glazenwasser.

Tattoostudio

Zijn woning is op wat rookschade na ongedeerd gebleven. Maar de werkruimte, de bedrijfswagen, gereedschappen en een paardentrailer kunnen als verloren worden beschouwd.

"Mijn werk kan ik gelukkig nog wel blijven doen met een andere wagen. Maar we waren ook bijna klaar met een tattoostudio in het pand. Daar zou mijn vrouw gaan werken. ER is gewoon niets meer van over."

Brandstichting

De eigenaar, die zijn naam liever niet genoemd ziet, denkt zeker te weten dat het om brandstichting gaat. Uit welke hoek dat zou komen wil hij niet zeggen.

De politie is op zoek naar getuigen. De technische recherche doet volgens de gedupeerde zondagmiddag nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.