Vijf vrijwilligers wassen met frituurvet besmeurde ganzen

AALSMEER - Het is een flinke klus, maar de met frituurvet besmeurde ganzen in Aalsmeer worden één voor één schoongeboend. Vijf vrijwilligers zijn afgelopen vrijdag en zaterdag bezig geweest de 30 gevleugelde dieren van het kleverige goedje te ontdoen.

Dat meldt mediapartner RTV Amstelveen.

"De mensen zijn nog steeds druk bezig om alle ganzen te wassen", schreef de Haagse vogelopvang De Wulp gisteren op Facebook. "Dertig ganzen was je niet even in een uurtje." Dankzij het hardwerkende team zijn bijna alle vogels weer schoon.

Inmiddels gaat het een stuk beter met de ganzen, die op 14 januari langs de N201 in Aalsmeer werden aangetroffen. Vermoedelijk kregen ze het vet in hun vacht omdat het gedumpt was in de sloot waarin ze leven. Door het vet begon hun vacht te 'lekken'.