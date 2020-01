Hoogzwangere vrouw op brutale wijze beroofd van tas in Haarlem

HAARLEM - Een hoogzwangere vrouw is gistermiddag op brutale wijze beroofd van haar handtas bij winkelcentrum Schalkwijk in Haarlem.

De vrouw liep tussen 15.45 uur en 16.00 uur vanaf door het winkelcentrum toen zij een harde duw in haar rug kreeg en hierdoor ten val kwam. Nog voordat ze zich goed en wel besefte wat er gebeurd was, werd haar tas van haar schouder gerukt.

Ze kon na de beroving zelf opstaan en naar haar auto lopen, waar ze is bijgekomen van de schrik.

De dader is een man met onbekende leeftijd. Hij droeg zwarte kleding, mogelijk een glimmend jack, en had een normaal postuur. Hij is tussen de 1.75 en 1.80 lang. De politie is op zoek naar mensen die weten wie de dader is of iets gezien hebben dat mogelijk met de beroving te maken heeft.