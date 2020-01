'Amsterdamse crimineel Khalid J. in Dubai opgepakt'

AMSTERDAM - De Amsterdamse crimineel Khalid J. die wordt gelinkt aan meerdere moorden in de onderwereld, is in Dubai gearresteerd. Dat meldt het Parool op basis van bronnen.

Het Openbaar Ministerie zegt dat er in het belang van het onderzoek geen uitspraken worden gedaan over de arrestatie. Zelfs dat J. gearresteerd is wordt niet bevestigd.

Khalid J. zou van december 2013 tot december 2014 een belangrijke rol hebben gespeeld in een moordbende, waar tien andere Amsterdamse criminelen ook terecht voor zullen staan.

De bende zou onder meer achter de liquidatie van Alex Gillis zitten op 20 februari 2014, de vergismoord op Stefan Regalo Eggermont op 13 juli 2014 en de moord op de Iraniër Massod Amin Hosseini.

Lidmaatschap

J. wordt vooralsnog niet verdacht van deze liquidaties, maar van het lidmaatschap van de criminele organisatie, schrijft de krant.

In 2014 kreeg J. een celstraf tegen zich geëist van ruim drie jaar omdat hij samenwerkte met de later vermoorde Gwenette Martha die de crimineel Benaouf A. wilde liquideren. Hij werd toen opgepakt op de Dam terwijl hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had. Hij werd uiteindelijk grotendeels vrijgesproken, maar kreeg wel een straf voor wapenbezit.

Het is niet de eerste keer dat in Dubai een Nederlandse crimineel wordt opgepakt. In december werd Ridouan Taghi aangehouden. Niet veel later werd hij aan Nederland uitgeleverd.