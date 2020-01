In Vogelvlucht: een rondje boven Andijk

Andijk ontstond in 1812, maar een bijna dijkdoorbraak in 1916 leidde tot een dijkverzwaring die het dorp compleet veranderde. Honderden huizen moesten worden gesloopt of verplaatst om ruimte te maken.

Inmiddels kent het dorp enkele eyecatchers. Zo is de gereformeerde kerk van Andijk een icoon van het expressionisme. De felle kleuren van architect Reitsma waren in de jaren '60 taboe: alles was toen bruinkleurig. Inmiddels is dat wel anders.

Ook is de Koopmanspolder een fraai aangelegde proeftuin voor waterbeheer in de toekomst.