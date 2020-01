DEN HELDER - Een auto is vannacht tot stilstand gekomen tegen een woning op de kruising van de Tuinstraat en de Lelistraat in Den Helder. Zowel de auto als de woning liepen daarbij schade op.

Volgens getuigen zou de bestuurder de macht over het stuur verloren zijn en tegen de gevel van een woning aan zijn gereden. De auto moest weggesleept worden door een berger.

Ook de woning heeft flinke schade. Of de bestuurder is meegenomen door de politie is niet duidelijk.