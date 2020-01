Lange file op A9 door over de kop geslagen auto, veel hulpdiensten aanwezig

AMSTELVEEN - Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is vanavond een lange file ontstaan door een ongeluk bij Knooppunt Raasdorp. Op foto's is te zien dat een auto op z'n kop op het wegdek ligt.

Door het ongeluk is een groot gedeelte van de weg afgesloten. Volgens een getuige is de brandweer aanwezig om inzittenden uit de getroffen auto te halen. Het is niet bekend om hoeveel personen het gaat. Ook is het onduidelijk hoe de slachtoffers eraan toe zijn.

Automobilisten moeten rekening houden met een vertraging van ongeveer een half uur. Weggebruikers worden via de rechter parallelrijbaan langs het ongeluk geleid.

Het is niet bekend wanneer de weg weer opengaat.