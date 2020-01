Forse domper voor AZ: 1-3 nederlaag tegen Willem II

ALKMAAR - AZ heeft zaterdagavond een flinke domper te verwerken gekregen. Tegen Willem II kregen de Alkmaarders in een slechte tweede helft drie doelpunten om de oren. Dat konden ze niet meer herstellen en dus eindigde het duel in 1-3.

AZ startte met Ron Vlaar, Calvin Stengs en Rody de Boer in de basis. Vlaar keerde terug van een blessure, Stengs was ondanks klachten fit genoeg en De Boer verving de geschorste Marco Bizot.

Idrissi scoort

De eerste grote kans van de wedstrijd kwam van AZ. Er werd flink gecombineerd aan de linkerkant van het doel en het was Owen Wijndal die de bal net niet langs keeper Timon Wellenreuther wist te krijgen. Even later scoorde de linksback bijna weer. Net als Stengs raakte hij het houtwerk. Lang konden de Tilburgers niet op adem komen. Oussama Idrissi kwam vanaf de linkerkant naar binnen en haalde hard uit in de verre hoek.

De Alkmaarders gingen aan de thee met 1-0, maar niet voordat Willem II keeper De Boer hadden getest. Freek Heerkens schoot aardig richting de hoek, maar de keeper kon redding brengen. Ook Vangelis Pavlidis was gevaarlijk, zijn schot ging naast.