Agenten trekken wapen bij aanhouding bebloed duo in Den Helder

DEN HELDER - Twee personen zijn vannacht op de IJsselmeerstraat in Den Helder aangehouden. Agenten hebben een wapen getrokken bij de aanhouding.

De politie kreeg rond 01.15 uur een melding van een buurtbewoner dat er zou zijn geschoten op een huis. Hierdoor zou er een gat zijn ontstaan in een raam.

Bij het huis aangekomen troffen agenten twee verdachten aan die onder het bloed zaten. Het duo is onder schot aangehouden een meegenomen naar het bureau.

Niet geschoten

Na onderzoek is gebleken dat het gat niet is ontstaan door een schot, maar door een ander voorwerp. De recherche doet op dit moment verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd.