Pas na de zomer weer diensten in de Corneliuskerk: "Geduld op de proef gesteld"

LIMMEN - Niet met Pasen, zoals eerder gehoopt, maar pas in het najaar zal er weer gekerkt kunnen worden in de Corneliuskerk. Het godshuis werd in mei 2018 deels verwoest door een uitslaande brand. De buitenkant is hersteld, maar er is nog veel werk te doen van binnen.

Het dak, plafond en de gewelven van de Corneliuskerk zijn hersteld en vorige maand is het woud aan bouwsteigers uit de kerk verwijderd. Maar door tegenslagen loopt de opleverdatum vertraging op. "Wij hopen in het derde of vierde kwartaal weer te kunnen kerken", stelt John de Boer van het parochiebestuur voorzichtig.

Ondertussen is het in de Limmense kerk nu één gróte zandbak. Er wordt vloerverwarming aangelegd. Een luxe die niet eerder in de kerk aanwezig was, maar het bestuur neemt het graag mee in het herstel na de brand. "Het wordt heel comfortabel", denkt pastor Johan Olling. "Mensen komen hier straks in grote getale naar de kerk, en zijn er niet meer uit te slaan", grapt hij doelend op de leegloop in kerken. Straks is het gebouw uit 1902 toekomstbestendig voor de komende twintig jaar. "Maar het geduld wordt wel op de proef gesteld, zeker ook van de vele vrijwilligers die hier zo hard werken."