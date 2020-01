Dit weekend is de wintertelling van ooievaars: "Steeds meer blijven in de winter in Nederland"

Vrijwilligers uit de hele provincie worden dit weekend opgeroepen om ooievaars te tellen. Ooievaarsstichting STORK brengt deze dagen alle overwinterende ooievaars in Nederland in kaart. Ook vrijwilliger Arda van der Lee uit Ankeveen telt mee.

Dit weekend let ze extra op de vogels, vanwege de wintertelling. Alle overwinterende ooievaars in Nederland worden dit weekend in kaart gebracht. Vorig jaar werden er nog 547 in Nederland geteld.

Als kind hield ze al van de grote en opvallende vogels. "Als je ooievaars in de zomer ziet vliegen, zie je ze heel hoog in de lucht rondcirkelen. Dat is heel imposant. Ze hebben hele wijde vleugels met aan het eind van die zwarte vingertoppen. Dat vind ik geweldig. Ze lopen heel statig door het weiland te stappen met die mooie rood-oranje poten en die grote oranje snavel. Ik word er heel blij van."

"Ja, ik tel er vier." Arda van der Lee is vlakbij haar huis in Ankeveen neergestreken om op zoek te gaan naar ooievaars.

"Meten is weten. We merken dat er steeds meer ooievaars in de winter in Nederland blijven. Dat denken we. Maar misschien is het wel zo dat dat niet zo is, dus daar zijn we heel nieuwsgierig naar."

Meetellen

Vrijwilligers in onze provincie worden opgeroepen om mee te tellen. Je kunt dan bellen, mailen en via waarneming.nl aangeven hoeveel ooievaars je ziet. Maar hoe voorkom je nou dat er dubbel geteld wordt?

"Als je ergens een groep van vijftig ooievaars meldt en we krijgen een half uur later een melding van weer een groep van vijftig een halve kilometer verderop, ja, dan is de kans wel groot dat het dezelfde groep is."

Ooievaarsnest

En ook verderop spot Arda weer een paar ooievaars. "Ik weet van deze ooievaars dat ze het hele jaar rondom hun nest blijven. Maar ik ga ze wel even invoeren natuurlijk, want ze moeten wel meegeteld worden."

Op dat moment verlaten de ooievaars hun nest en vliegen weg... "Nou wat flauw. Kijk daar gaan ze. Ze gaan natuurlijk even eten zoeken."